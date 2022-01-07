Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс готов выслушать озабоченности Российской Федерации, связанные с вопросами безопасности.

Об этом он сказал 7 января на пресс-конференции после внеочередных встреч министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитываем, что Россия услышит и обеспокоенности НАТО", - произнес генсек.

Также Столтенберг добавил, что НАТО будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдавией.

Кроме того, генсек заявил, что в Североатлантическом Альянсе считают возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины. Собственно, потому в НАТО и считают важным провести диалог с Москвой.

При этом Столтенберг в очередной раз заявил, что на Украину, несмотря на ее ценность как партнера, не распространяются гарантии коллективной безопасности Альянса, потому что она не является его не членом.

Ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе, 12-13 января, в виртуальном формате состоится первое в 2022 году заседание Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, на которое пригласили Украину и Грузию.

Также мы называли назвали точную дату заседания Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации - оно состоится 12 января. Перед заседанием Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ возле Украины.