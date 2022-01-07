Министры обороны НАТО соберутся на следующей неделе. Фото: facebook.com/NATO

На следующей неделе в виртуальном формате состоится первое в 2022 году заседание Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, на которое пригласили Украину и Грузию. 

Об этом сообщает пресс-служба НАТО. 

Двухдневное заседание Военного комитета глав оборонных ведомств НАТО пройдет 12-13 января в Брюсселе. 

В первый день представители стран НАТО обсудят военно-стратегическое мышление и Концепцию ведения боевых действий Альянса. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"За этим последует полная обновленная информация о текущей ситуации в области безопасности и обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне", - сообщает пресс-служба. 

После чего министры обороны НАТО проведут встречу с представителями Грузии и Украины, на которой поднимут вопросы касаемо ситуации вокруг Украины и Грузии, а также текущий прогресс во внедрении реформ в обороне.

Кроме этого, в НАТО также назвали точную дату заседания Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации - оно состоится 12 января. Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.

Мы также сообщали о том, что во время сегодняшней виртуальной встречи министры иностранных дел стран-участниц НАТО планировали обсудить наращивание вокруг Украины военной мощи России.

 

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