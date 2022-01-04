НАТО на внеочередном заседании обсудит наращивание военной мощи РФ вокруг Украины
В пятницу, 7 января, министры иностранных дел стран-участниц НАТО соберутся на виртуальную встречу, чтобы обсудить наращивание вокруг Украины военной мощи России.
Об этом сообщает пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 4 января.
"В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности", - сказано в сообщении.
Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Украине и на ее границах с главами МИД из восточноевропейских стран-членов НАТО. Поего словам США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.
Также сообщалось, что на 10-13 января запланированы переговоры Соединенными Штатами Америки, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Переговоры пройдут в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседание Совета РФ и НАТО, обсуждения в ОБСЕ.