Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Союзное государство, в которое входят РФ и Беларусь, будет купировать угрозы, связанные с приближением Североатлантического Альянса.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Лавров сказал, что программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства РФ и Беларуси предполагает купирование угроз, связанных с приближением к границам военной инфраструктуры НАТО. Он уточнил, что в этом документе предусмотрена "плотная координация шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами и объединениями".

"В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе", - сказал российский министр.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.

Также мы писали, что 10-13 января пройдут переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.