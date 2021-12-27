Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Cодиненные Штаты в попытке спровоцировать "войнушку" в Украине. По его утверждению, Вашингтон поставляет оружие, чтобы "подпитать милитаристские настроения".

Об этом он заявил в интервью "Соловьёв LIVE", видео обнародовано в Youtube.

Таким образом Лавров отреагировал на встревоженность Запада, где в последнее время часто сообщается о наращивании российских войск у границ Украины. Он заявил, что войска РФ находятся на своей территории, а вот то, что происходит со стороны западных границ России у него вызывает беспокойство.

"Они (США - Ред.) накачивают вооружение. Хвастаются, что поставили (в Украину - Ред.) боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов. Я не исключаю, что просто есть такое желание подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас (Россию - Ред.), чтобы ввести новые санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров о США - с 43:18

Напомним, ранее в МИД РФ назвали фейком данные американских СМИ о стягивании российских войск к границам Украины.

Также мы писали, что Лавров заявил о том, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.