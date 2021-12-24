Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной - Bloomberg

Bloomberg пишет, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, несмотря на подготовку к переговорам по безопасности с США. Развертывание сил, как утверждает агентство, "может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу".

Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на спутниковые снимки компании Janes.

Агентство пишет, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. По словам журналистов, несмотря на ограниченное количество войск на границе, Российская Федерация сможет быстро "укрепить эти силы", отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

Напомним, украинская разведка ранее сообщала, что Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что украинская разведка сообщила о стягивании танков и артиллерии противника к линии фронта на Донбассе.

Кроме того, мы сообщали, что в МИД РФ назвали фейком данные американских СМИ о стягивании российских войск к границам Украины.

Также "Страна" писала о том, что Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.