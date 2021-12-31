В пятницу, 30 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом готовность к диалогу с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен говорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с Россией врамках Совета Россия - НАТО и диалоге по стратегической стабильности между США и Россией. Североатлантический альянс готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время объединившись для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах. Пресс-секретарь Госдепа США Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".

Также "Страна" сообщала, что недовольство этим форматом переговоров уже высказал Европейский Союз, который также хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.