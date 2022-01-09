Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который прибыл в Женеву на переговоры России и США по гарантиям безопасности, заявил, что Североатлантическому Альянсу пора "возвращаться на рубежи 1997 года и собирать манатки".

Цитирует Рябкова ТАСС в воскресенье, 9 января.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится.

Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - заявил он.

Также Рябков добавил, что не стоит рассчитывать на НАТО в вопросе продвижения по вопросам гарантий безопасности на переговорах, которые стартуют завтра, 10 января.

"Ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что позитивным итогом контактов России с США и НАТО по гарантиям безопасности станет "подтверждение готовности работать по российским предложениям". Отметим, что ранее

Напомним, именно Рябков будет представлять сторону РФ в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что в России и США заявили об отсутствии оптимизма накануне переговоров.

Также мы приводили слова Блинкена, который заявил, что не ждет прорыва от этих переговоров.