В Министерстве иностранных дел России и в США говорят об отсутствии оптимизма накануне начала предварительных переговоров двух стран по вопросам безопасности.

"Нет, нет, совершенно нет", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков на вопрос об оптимизме относительно переговоров, сообщает "Интерфакс".

Отметим, именно Рябков будет представлять сторону РФ в ходе переговоров.

Дипломат добавил, что не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей: "Нет смысла его продолжать, если наши доводы не услышат".

Высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга также высказался по поводу переговоров.

"Мы подходим к этим встречам, реалистично оценивая ситуацию, а не с оптимистическим настроем", - сказал он, добавив, что основная задача переговоров состоит в том, чтобы стороны смогли изучить ситуацию, а не прийти к твердым обещаниям.

Напомним, сегодня вечером, 9 января, начинаются предварительные переговоры России и США по вопросам безопасности.

Переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Также мы писали, что в Госдепе США озвучили темы переговоров с Россией.