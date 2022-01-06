Демократы в Сенате США не поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2". Но при этом они отошли от своих опасений ради поддержки американского президента Джо Байдена, который ведет переговоры с Москвой. Об этом пишет Politico.

По данным издания, представители Демократической партии сообщили, что не поддержат законопроект Теда Круза о санкциях против "Северного потока-2", поскольку не хотят подрывать позиции Байдена, пока он ведет переговоры с Россией о наращивании военной мощи на границе с Украиной.

Демократы считают, что законопроект Круза лишит Байдена ключевого рычага воздействия на переговорах с Россией.

Если не произойдет неожиданного развития событий, ожидается, что законопроект Круза не наберет 60 голосов.

Напомним, проект о введении санкций предложил сенатор-республиканец Тед Круз. Документ предполагает наложение санкции в отношении трубопровода в течение 15 дней после принятия. Также предусмотрено, что Конгресс может проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них. Рассмотрение законопроекта в Сенате состоится 14 января.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет. Однако в нем нет санкций против "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что в "Газпроме" заявили о полной готовности "Северного потока-2", вторую нитку заполнили газом.