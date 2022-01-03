Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что создание отношений с Россией является важным фактором, поэтому он планирует взять этот вопрос под контроль. Глава немецкого правительства намерен уже в январе встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой. Это будет касаться, в частности, и газового вопроса.

Bild также пишет, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер "уже в течение двух недель готовит встречу" Шольца с Путиным. По данным издания, она пройдет в январе.

По информации Bild, такая ситуация "оставляет за бортом партию "Зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее мы писали, что немецкий политолог Александр Рар считает, что Шольц продолжит политику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, так как долгое время работал в ее правительстве.

Вместе с тем, в ноябре сообщалось, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не планирует выстраивать с Российской Федерацией "особые отношения".

Подробно о том, чего ждать от правительства Шольца в Германии, "Страна" рассказывала в отдельном материале.