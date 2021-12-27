Немецкий политолог Александр Рар считает, что стратегия нового канцлера Германии Олафа Шольца по поводу ситуации на Донбассе будет заключаться в том, чтобы посадить конфликтующие страны за стол переговоров.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Независимые".

"На первом месте стоит предотвращение любых военных действий. Попытка потушить этот конфликт и опять-таки через минские соглашения. Сейчас дипломатия Шольца будет направлена на то, чтобы посадить все конфликтующие страны за круглый стол, лучше всего в Берлине. Его поддерживает в этом начинании Макрон (президент Франции - Ред.), тот тоже не против того, чтобы сделать это все вместе как можно скорее", - сказал политолог.

По его словам, Шольц продолжит политику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая занимала этот пост 16 лет, так как долгое время работал в ее правительстве.

Отметим, с 2018 Шольц был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель.

Напомним, ранее мы писали, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не планирует выстраивать с Российской Федерацией "особые отношения".

Также сообщали, что 15 декабря в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Олафом Шольцом и Макроном. Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате.