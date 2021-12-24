Три дня спустя после разговора нового канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации главы Кремля Дмитрием Козаком.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Собеседники договорились встретиться в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины, пишет агентство.

Плётнер во время разговора с Козаком высказал обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине и призвал Россию к деэскалации. Он выступил за продолжение сотрудничества в рамках нормандского формата.

"Целью Германии остается возобновление работы формата", - цитирует агентство источник в немецком правительстве.

Шольц и Путин пообщались 21 декабря, их обсуждение тоже включало возвращение к нормандскому формату.

Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что намерен на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Ранее "Страна" писала о том, что 15 декабря помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетала в Москву, где обсудила Минские соглашения по Донбассу. Донфрид встречалась в столице РФ с Козаком.