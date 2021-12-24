В Министерстве иностранных дел Российской Федерации предполагают, что Украина готовится к силовому решению на Донбассе, а также заявляют, что в стране сейчас находятся около 4 тыс. военных из США.

Об этом со ссылкой на слова официального представителя министерства Марии Захаровой сообщают "РИА Новости".

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называются", - сказала Захарова на брифинге.

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что на военных объектах и морских базах Украины расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи из США.

Причём, как утверждается, западные инструкторы учат украинских военных ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки.

"Масштабы иностранного военного присутствия на Украине из года в год увеличивается... Из них 4 тысячи (из инструкторов - Ред.) непосредственного из Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 22 декабря на Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые могут ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.

Также мы сообщали, о чем на самом деле договорились на последнем заседании ТКГ по Донбассу.