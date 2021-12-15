Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид во время переговоров в Москве пришли к выводу, что продолжат контакты по урегулированию ситуации в Донбассе, с учётом позиции США о предоставлении Донбассу особого статуса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, принимавший участие в переговорах.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", - сообщил источник.

Напомним, 9 декабря агентство Associated Press сообщило, что представители администрации США после переговоров американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным предположили, что Вашингтон будет давить на Украину, чтобы та официально дала автономию Донбассу (то есть, выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает особый статус региона).

Ранее мы сообщали о том, что представители администрации США после переговоров американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным предположили, что Вашингтон будет давить на Украину, чтобы та официально дала автономию Донбассу (то есть, выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает особый статус региона).

Кроме того, "Страна" детально информировала, о чем разговаривали президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время телефонных переговоров.