Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что намерен на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Об этом Ермак заявил в интервью для издания "Фокус".

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ (трехсторонней контактной группе по Донбассу), обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал", - рассказал Ермак.

Ранее мы писали о том, что в среду, 15 декабря, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетела в Москву. Там она обсуждает Минские соглашения по Донбассу. В частности, Донфрид встретилась с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Так, Дмитрий Козак и Карен Донфрид во время переговоров в Москве пришли к выводу, что продолжат контакты по урегулированию ситуации в Донбассе, с учётом позиции США о предоставлении Донбассу особого статуса.

Кроме этого, недавно Андрей Ермак прокомментировал предложения России к Западу о безопасности в Европе. По словам Ермака, в последнее время переговоры по Донбассу продвигаются довольно сложно, но Украина подготовила свои предложения. В частности, по возвращению в режим прекращения огня, взаимному освобождению удерживаемых лиц и открытию пунктов пропуска.