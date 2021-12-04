Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что есть некие внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на заявление Ермака в ходе встречи с послами стран G7 и ЕС.

"Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы", - указывается в сообщении.

Во время переговоров стороны обсуждали ситуацию на Донбассе, "напряженность" вокруг украинской границы, а также работу контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Отдельно затронули вопрос закона о деолигархизации.

"Этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель - исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", - сказал Ермак.

Собеседники также обсудили вопрос о принятии закона о реформе Службы безопасности Украины, о проведении конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и течении судебной реформы.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди олигарха Рината Ахметова обсуждают госпереворот в Украине с Россией на 1-2 декабря.

Так, 1 декабря с утра были митинги ФОПов под Верховной Радой, а вечером националисты и сторонники Петра Порошенко вышли под Офис президента. Они требовали роспуска Рады и импичмента Зеленскому. "Страна" следила за событиями в Киеве.

Позже акцию протеста сторонников Порошенко и националистов против политики Зеленского прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему при этом не случилось анонсированного президентом на тот же день госпереворота.