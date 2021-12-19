Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет проводить радикальную либерализацию политики по мигрантам, в связи с чем пообещал выдать гражданство всем людям, проживающим в стране.

Об этом сообщает Faz.net.

По его словам, немецкое гражданство могут получить мигранты, которые проживают в Германии уже более пяти лет. В частности, их получат беженцы с Ближнего Востока, которые прибыли туда во время волны 2015-2016 годов.

Вместе с тем, чтобы помочь новым гражданам Германии сохранить свои национальные традиции, Шольц предлагает дать им возможность сохранить их прежнее гражданство.

"Пришло время осознать, что мы являемся обществом иммиграции и интеграции", - сказал он.

Напомним, Украина заняла восьмую строку в рейтинге стран мира по количеству эмигрантов. Всего в этом году страну покинули 600 тысяч граждан. По данным ООН, общая часть мигрантов от всех жителей планеты составляет 3,5%. Большинство из них приходятся на Индию, Мексику и Китай.

Ранее портал Opendatabot уточнил, что за 10 месяцев этого года за границу выехали 600 тысяч украинцев. Данный показатель является наиболее большим за последние 11 лет.