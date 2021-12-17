Пограничники Львовской области задержали 15 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться в страны Евросоюза.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 17 декабря.

По данным пограничников, во Львовской области задержаны 9 граждан Афганистана и двое граждан Египта, которые планировали незаконно попасть на территорию Евросоюза.

Кроме того, ночью на Закарпатье, в 600 метрах от государственной границы, сотрудники погранслужбы обнаружили троих сомалийцев и одного гражданина Йемена.

Всех нарушителей доставили в пограничные подразделения и составили в отношении них административные документы. Дальнейшую их судьбу решит суд.

Пограничники во Львовской области задержали 15 нелегалов. Источник: Facebook/Госпогранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали четырех азербайджанцев с украинским проводником у границы с Россией.

Также мы писали, что польские пограничники за год задержали почти сотню украинцев за пособничество нелегалам. Кроме того, были задержаны 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии.