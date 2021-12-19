На польско-белорусской границе нелегалы снова пытались силой прорваться на территорию Польши. Кроме того, мигранты забросали пограничников камнями.

Об этом сообщает Польская пограничная служба в Twitter.



"Вчера 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке возле Черемхи группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", - говорится в сообщении.





Напомним, ранее мы сообщали о том, что на польско-белорусской границе рождаются новые люди, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о том, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Однако, по его словам, польские власти скрывают эту информацию.

Кроме того, "Страна" также информировала о том, что на польско-белорусской границе прибавление - два дня подряд, в четверг и в пятницу, 3 беженки, из числа тех, кто сейчас проживает в ТЛЦ "Брузги", родили малышей. Между тем, член Совета Республики Игорь Гедич сообщил журналистам о том, вопрос гражданства новорожденных рассмотрят структуры, которые отвечают за миграцию.