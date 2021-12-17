Польские пограничники, правоохранители и спецслужбы в 2021 году задержали 418 человек, причастных к пособничеству нелегальной миграции. Среди задержанных много граждан Украины.

Об этом сообщает "Regnum" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пограничной охраны Польши Анны Михальской.

"В этом году мы задержали уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины: их было 88", - рассказала пресс-секретарь Пограничной охраны Польши.

По словам Михальской, также задержаны 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии.

"Среди иностранцев многие располагали германским видом на жительство", - добавила пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД РФ заявили о продаже в Украине гражданства нелегалам и помощи им в переброске в Европу. По словам представителя МИД России Захаровой, украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу.

Также мы писали, что польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne.





