На польско-белорусской границе прибавление - два дня подряд, в четверг и в пятницу, 3 беженки, из числа тех, кто сейчас проживает в ТЛЦ "Брузги", родили малышей.

Об этом сообщает Минздрав Беларуси в Telegram.

"Первое пополнение: белорусские медики приняли роды у беженки. Младенец весом в 3,5 кг чувствует себя хорошо", - сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси о первых родах на польско-белорусской границе в четверг, 9 декабря.

Кроме того, по данным пресс-службы, вечером в пятницу, 10 декабря, в Гродненском перинатальном центре у двух мам, путем кесарева сечения, родились две девочки.

"Состояние матерей и детей удовлетворительное. Обе малышки - 8/9 по Апгар", - говорится в сообщении ведомства.

Минздрав сообщает о том, что всего в перинатальном центре сейчас находятся 5 женщин из числа беженцев. В том числе две беременные на сроках - 14 недель и 20 недель.

"Все три молодые мамы, которые уже родили, находятся в палатах с детьми и чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Между тем, член Совета Республики Игорь Гедич сообщил журналистам о том, получат ли белорусский паспорт дети беженок, родившихся в Беларуси?

По его словам, этот вопрос позже рассмотрят структуры, которые отвечают за миграцию.

"В этом отношении в нашем миграционном законодательстве не все так просто. Этот вопрос будет рассматриваться рамках принятия решений структурами, которые отмечают за миграцию", - сказал он.

Пока на польско-белорусской границе рождаются новые люди, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о том, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Однако, по его словам, польские власти скрывают эту информацию.

Также мы писали о том, что 6 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Беларусь, если уже находятся на польской территории. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.