Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня, 29 декабря, газом заполнилась вторая нитка газопровода "Северный поток-2". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.

Об этом свидетельствуют результаты совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

"Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа. В октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода "Северный поток-2". Сегодня, насколько я понимаю, завершается процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока-2"", - сказал Путин в ходе совещания, попросив главу "Газпрома" Алексея Миллера доложить о текущей ситуации.

В ответ на это Миллер заявил, что в 12:58 по мск (11:58 по Киеву) "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока-2". Он добавил, что обе нитки газопровода готовы к эксплуатации.

"Сегодня в 12:58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением", — сказал он.

Напомним, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Вместе с тем, по данным немецких СМИ, "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

В то же время постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что затягивание сертификации российского газопровода "Северный поток-2" является проблемой не РФ, а европейских потребителей.