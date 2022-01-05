Президент США Джо Байден продолжает искать "подходящего человека" на должность нового американского посла в Украине. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщается на сайте Белого дома.

"Он (Байден - Ред.) абсолютно точно планирует назначить посла в Украине. Как и на любую другую должность, он всегда ищет подходящего человека, которого можно было бы назначить на эту важную роль", - заявила Псаки, отвечая на вопрос, почему в Украине до сих пор не назначен новый посол США.

При этом Псаки не ответила на вопрос о том, проходили ли уже собеседования на эту должность.

Напомним, в мае 2019 года посол США в Украине Мари Йованович была отозвана в Вашингтон и с тех пор должность остается вакантной. Обязанности американского посла исполняет временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Летом 2021 года появилась информация, что Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на должность посла США в Украине - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниеля Розенблюма.

А в декабре появились данные, что президент США Джо Байден может предложить кандидатуру Бриджет Бринк на должность американского посла в Украине. Сейчас Бринк возглавляет американское посольство в Словакии.

"Страна" подробно разбиралась, кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине.

Также мы писали, что утверждение послов (и не только в Украине) блокируется республиканцами в Сенате, которые требуют от Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".