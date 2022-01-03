Посольство Беларуси в Украине направило украинскому МИД ноту с осуждением участия белорусских оппозиционеров в марше ко дню рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщили в дипломатической миссии.

"Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - добавили в дипмиссии.

Напомним, в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры. 1 января ему исполняется 113 лет. Подобным образом день рождения Бандеры националисты праздную каждый год. В первый день января шествие началось вечером от парка Шевченко и дошло до Офиса президента.

После чего в Израиле осудили данный националистический марш, добавив, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".