В столице прошел марш на день рождения основателя ОУН Степана Бандеры. Как и в прошлом году, он собрал около тысячи человек. И хотя ультраправые падки на уличные перформансы, однако поднять планку посещаемости ежегодных факельных шествий 1 января им не удается.

"Страна" подводит итоги состоявшегося шествия.

Марш показал, что украинское общество по-прежнему не дает массовой поддержки радикалам - и это видно не только по сегодняшнему мероприятию в честь 113-летия основателя ОУН. Но и по другим аналогичным акциям.

Последний характерный пример - антикапитулянтский митинг 1 декабря, где ударное большинство тоже составляли ультраправые.

То есть сегодня собрать пару-тройку тысяч - это потолок для националистов, если не вкладывать в их факельные прогулки по Киеву админресурс и большие деньги.

Впрочем, в любом виде эти прогулки - живая антиреклама бандеровских идей. Редко какой марш обходится без антисемитских выходок (нынешний тоже не стал исключением), призывов к чьей-то смерти - да и в целом довольно мрачной эстетики в стиле Третьего рейха.

Сегодня, например, под Банковой развернули красный флаг с черепом и костями, на котором было написано "Бандеровский бунт". Вряд ли кого-то порадуют перспективы такой бунт узреть.

Но негатив на этом собирают не только националисты, а и власть, которая позволяет им безнаказанно косплеить германских штурмовиков времен Веймарской республики и угрожать всей стране кровопролитием.

Именно Владимир Зеленский выглядит здесь слабым президентом, который боится косо посмотреть в сторону националистов и поставить их на место. Хотя многие именно этого и ждали от него, изгоняя из власти Петра Порошенко.

Поэтому такие шествия - это политический приговор для власти, которая забывает, кто ее избрал, и принимает сторону радикального меньшинства. Причем это меньшинство того же Зеленского вполне открыто ненавидит.

И если Порошенко создавал такую систему и модерировал ее в своих интересах, то Зеленский кланяется радикалам по инерции, играя в чужую и опасную для страны игру.

Напомним, в начале декабря Зеленский вручил награду члену "Правого сектора", который рассказывал о кормежке волка "костями русскоязычных детей".

А в декабре 2020 года Зеленский вручил орден "За мужество" нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвиняли в убийстве журналиста на Донбассе.