В Тернополе, где полиция круглосуточно охраняет памятник Бандере, который недавно облили краской и забросали яйцами, на фасаде областной государственной администрации разместили гигантский баннер с изображением идейного и духовного лидера украинских националистов.

Об этом сообщает в Facebook тернопольское издание "Файне мисто" в понедельник, 27 декабря.

Пять человек больше часа вешали плакат размерами 20 метров на 11 метров, на котором написано "Батька наш Бандера. Украина - мать". Его охраняют несколько реконструкторов.

Таким образом местная власть уже начинает готовиться к 113-й годовщине со дня рождения руководителя организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которая приходится на 1 января. На эту дату здесь запланированы праздничный концерт и факельное шествие.

В Тернополе готовятся праздновать день рождения Бандеры. Источник: Facebook/Файне мисто

Напомним, что 22 декабря в Тернополе забросали яйцами памятник Бандере, который на прошлой неделе облили краской.

Ранее "Страна" сообщала, что Тернопольский облсовет предложил создать в Киеве пантеон "героев" с прахом Петлюры, Бандеры и Мельника.

Также мы писали, что на сайте президента Украины в разделе электронных петиций появился оригинальный призыв, автор которого просит Владимира Зеленского переименовать турецкие беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".