Верховная Рада Украины утвердила проект постановления №6406 о памятных датах и юбилеях, которые будут праздноваться в Украине в следующем году на государственном уровне.

"За" соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат в ходе заседания в пятницу, 17 декабря.

Отметим, в перечень дат попало 100-летие со дня рождения родного дедушки нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева.

Валентин Потураев был учёным-механиком. 18 января исполнится 100 лет со дня его рождения.

Интересно, что одним из авторов проекта постановления о праздновании памятных дат является сам внук академика, Никита Потураев.

Кстати, еще одним автором проекта является коллега Потураева Евгения Кравчук, уроженица города Чорткова в Тернопольской области. В документе же предлагается в 2022 году отметить 500-летие со дня основания этого города.

Среди других памятных дат - 80 лет с момента создания Украинской повстанческой армии и 110-летие соратника Бандеры Ярослава Стецька.

Также в список попало 130-летие Порфирия Силенко-Кравца - член нацистской дивизии СС Галичин и 130-летие Амета Озенбашлы, который во время Великой Отечественной войны вернулся в Крым. Он был сторонником сотрудничества с немцами для борьбы с СССР и образования на полуострове крымскотатарского государства под опекой Рейха.

Напомним, 9 июня профильный комитет одобрил принятие этого постановления. Ранее подробно писали, какие даты предлагалось ввести в 2022-2023 годах для празднования на государственном уровне.