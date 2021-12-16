В четверг, 16 декабря, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о криминализации антисемитизма, в котором антисемитизм предлагается наказывать крупными штрафами или или ограничением свободы.

"За" соответствующий документ №5110 проголосовали 300 народных избранников.

"Проект Закона разработан с целью нормирования положений Уголовного кодекса Украины в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - сказано в пояснительной записке.

Если данный законопроект будет принят в целом, то антисемитизм в Украине будет наказываться штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти-восьми лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, осенью Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму. Документ определяет понятие антисемитизма, указывает его основные проявления и прописывает за них наказание.

Ранее об этом законе подробно писала "Страна".