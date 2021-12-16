Рада проголосовала за создание регулятора мобильной связи, почты и интернета
В четверг, 16 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому в Украине должны создать регулятор в сфере электронных коммуникаций, мобильной и почтовой связи.
Свои голоса "за" соответствующий документ отдали 296 народных депутатов.
Законопроект №6055 О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины предусматривает, что на базе и вместо национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации создадут комиссию.
Указано, что в день, когда закон вступит в силу, НКРСИ будет автоматически трансформирована в Нацкомсвязи . Что касается членов НКРСИ, то они продолжат осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления закона в силу. Избрание в состав комиссии будет проходить с помощью открытого конкурса.
Среди прочего, регулятор будет определять:
- определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;
- осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;осуществлять внесудебное урегулирование споров между
- потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров относительно доступа к инфраструктуре;
- мониторить качество электронных коммуникационных услуг.
Напомним, КFreedom House признал Украину страной с частично свободным интернетом.
Также сообщалось, что Украинский интернет-провайдер заблокировал краудфандинговую платформу Patreon из-за решения СНБО о санкциях.