В четверг, 16 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому в Украине должны создать регулятор в сфере электронных коммуникаций, мобильной и почтовой связи.

Свои голоса "за" соответствующий документ отдали 296 народных депутатов.

Законопроект №6055 О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины предусматривает, что на базе и вместо национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации создадут комиссию.

Указано, что в день, когда закон вступит в силу, НКРСИ будет автоматически трансформирована в Нацкомсвязи . Что касается членов НКРСИ, то они продолжат осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления закона в силу. Избрание в состав комиссии будет проходить с помощью открытого конкурса.

Среди прочего, регулятор будет определять:

определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;

осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;осуществлять внесудебное урегулирование споров между

потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров относительно доступа к инфраструктуре;

мониторить качество электронных коммуникационных услуг.

Напомним, КFreedom House признал Украину страной с частично свободным интернетом.

Также сообщалось, что Украинский интернет-провайдер заблокировал краудфандинговую платформу Patreon из-за решения СНБО о санкциях.