Как в Эквадоре и Анголе. Freedom House признал Украину страной с частично свободным интернетом
Украина попала в перечень стран с частично свободным интернетом. Такие данные опубликованы в новом отчете правозащитной организации Freedom House о ситуации в мире. По данным исследования, самые высокие показатели у Исландии (96 баллов из 100), Эстонии (94), Канады и Коста-Рики (по 87). Самые низкие - у Мьянмы (17), Ирана (16) и Китая (10).
Украина с 62 баллами стоит на одной ступени с Анголой и Эквадором в списке из 55 стран, в которых власти преследуют пользователей сети за публикации в интернете, в частности в YouTube.
Параметры, которые учитывали при оценке стран:
- блокировка социальных сетей или платформ;
- блокировка политического, социального или религиозного контента в сети;
- преднамеренное вмешательство в работу интернета;
- наличие проправительственных комментаторов, которые манипулируют онлайн-обсуждениями;
- принятие законов об усилении цензуры;
- принятие законов, усиливающих слежку или ограничивающих анонимность в сети;
- аресты пользователей сети за публикацию политического или социального контента;
- нападения/убийства блогеров или пользователей сети;
- технические атаки на критиков правительства или правозащитные организации.
По данным правозащитников, Украина применяет блокировку соцсетей, также отмечается наличие комментаторов, которые занимаются манипуляциями общественным мнением. Кроме того, в Украине выяалены факты преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.
В Freedom House указывают на появление в Украине законодательных инициатив, предусматривающих цензуру контента и деанонимизацию в интернете.
Ранее "Страна" писала о том, что Фонд свободы слова заявил о попытках украинской власти цензурировать YouTube.
Также мы сообщали, что власти собираются окончательно зацензурить оппозицию в интернете.