Украина попала в перечень стран с частично свободным интернетом. Такие данные опубликованы в новом отчете правозащитной организации Freedom House о ситуации в мире. По данным исследования, самые высокие показатели у Исландии (96 баллов из 100), Эстонии (94), Канады и Коста-Рики (по 87). Самые низкие - у Мьянмы (17), Ирана (16) и Китая (10).

Украина с 62 баллами стоит на одной ступени с Анголой и Эквадором в списке из 55 стран, в которых власти преследуют пользователей сети за публикации в интернете, в частности в YouTube.

Параметры, которые учитывали при оценке стран:

блокировка социальных сетей или платформ;

блокировка политического, социального или религиозного контента в сети;

преднамеренное вмешательство в работу интернета;

наличие проправительственных комментаторов, которые манипулируют онлайн-обсуждениями;

принятие законов об усилении цензуры;

принятие законов, усиливающих слежку или ограничивающих анонимность в сети;

аресты пользователей сети за публикацию политического или социального контента;

нападения/убийства блогеров или пользователей сети;

технические атаки на критиков правительства или правозащитные организации.

По данным правозащитников, Украина применяет блокировку соцсетей, также отмечается наличие комментаторов, которые занимаются манипуляциями общественным мнением. Кроме того, в Украине выяалены факты преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.

В Freedom House указывают на появление в Украине законодательных инициатив, предусматривающих цензуру контента и деанонимизацию в интернете.

Ранее "Страна" писала о том, что Фонд свободы слова заявил о попытках украинской власти цензурировать YouTube.

Также мы сообщали, что власти собираются окончательно зацензурить оппозицию в интернете.