Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 17 декабря. Оно назначено по требованию 155 народных депутатов. Планируется рассмотрение вопроса отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом, которая предусмотрена законопроектом № 6376 авторства Анны Скороход.

Фото распоряжения о созыве внеочередного заседание в Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Качура.

Согласно распоряжению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, внеочередное заседание парламента состоится сегодня после завершения очередного.

Напомним, украинский малый бизнес дорабатывает последние дни без кассовых аппаратов. С 1 января 2022 года РРО станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. Судя по всему, отсрочку РРО еще на год власти держат в запасе как крайний вариант. Подробнее в этом вопросе "Страна" разбиралась в отдельном материале.

Как сообщалось, сегодня проведет пленарное заседание, а после этого народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 21 января.

Также мы писали о том, что спикер парламента Стефанчук порекомендовал пять книг, которые должен прочесть каждый нардеп во время рождественских каникул.