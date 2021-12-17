Рада соберется на внеочередное заседание. Фото: "Страна"

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 17 декабря. Оно назначено по требованию 155 народных депутатов. Планируется рассмотрение вопроса отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом, которая предусмотрена законопроектом № 6376 авторства Анны Скороход.

Фото распоряжения о созыве внеочередного заседание в Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Качура. 

Согласно распоряжению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, внеочередное заседание парламента состоится сегодня после завершения очередного.

Рада соберется на внеочередное заседание

Напомним, украинский малый бизнес дорабатывает последние дни без кассовых аппаратов. С 1 января 2022 года РРО станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. Судя по всему, отсрочку РРО еще на год власти держат в запасе как крайний вариант. Подробнее в этом вопросе "Страна" разбиралась в отдельном материале.

Как сообщалось, сегодня проведет пленарное заседание, а после этого народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 21 января.

Также мы писали о том, что спикер парламента Стефанчук порекомендовал пять книг, которые должен прочесть каждый нардеп во время рождественских каникул.

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