Украинский малый бизнес дорабатывает последние дни без кассовых аппаратов. С 1 января 2022 года РРО станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.

Напомним: сроки тотальной фискализации уже переносили после массовых акций протеста ФОПов. Сейчас ситуация схожая - предприниматели вышли на улицы, требуя отмены требований по кассовым аппаратам или принятия "своего" законопроекта 5856, в котором чеки предусмотрены только для дорогих покупок (стоимостью от одной минимальной зарплаты или 6,5 тысячи с 2022 года).

Но, как говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич, власти пытаются подсунуть предпринимателям новую годовую отсрочку для тех, кто еще не фискализирован. Это нововведение прописано в недавнем проекте Анны Скороход №6376.

То есть бизнес, который с 2021 года уже работает через кассовые аппараты (клиники, аптеки, продавцы бытовой техники и др), и дальше будет обязан выдавать чеки. "Таким образом в ряды предпринимателей хотят внести раскол, "отбить" наиболее активную часть бизнеса, которая сейчас протестует против РРО", - говорит Доротич. Но есть предпринимательские группы, которые согласны и на отсрочку.

Впрочем, судя по всему, отсрочку РРО еще на год власти держат в запасе как крайний вариант. И пока что настаивают на внедрении кассовых аппаратов уже с января 2022 года.

Принять это как "данность" предпринимателям посоветовал глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев. Он также назвал систему фискализации "простой и очень доступной".

Впрочем, сами предприниматели считают иначе.

"Кассовые аппараты - это как минимум дополнительные расходы на РРО и бухгалтера. Минимум 10-15 тысяч в месяц. Это значит, что мне придется сидеть без зарплаты или нужно будет сокращать кого-то из сотрудников. Нет у малого бизнеса на сегодня таких доходов, чтобы обеспечить "хотелки" властей. Поэтому многим придется увеличивать ценники на товары и услуги. А если бизнес по новым ценникам не пойдет, то выход один - закрываться", - говорит нам предприниматель Виктория, владелица небольшого предприятия по производству полуфабрикатов.

Разбирались, что значит для бизнеса и рядовых украинцев жизнь по чекам.

Плюс 100 тысяч расходов

Несмотря на акции протеста ФОпов, которые начались с 1 декабря и собрали тысячи предпринимателей, власти в этот раз не настроены сдвигать сроки тотальной фискализации.

Это дал понять глава профильного комитета ВР Данил Гетманцев, который через свой Телеграм обратился к бизнесу:

"Хочу обратиться к друзьям ФОПам, которые вышли на митинги за отмену фискализации. Мы должны принять несколько данностей, с которыми нам придется жить:

Система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года. Она простая и очень доступная. Спросите у наших ФОПов на едином налоге, которые уже установили 70 тысяч РРО и продолжают устанавливать.



Она не требует учета остатков и приходования товара (кроме ювелирки, электроники, лекарств).



РРО не обязательно для установки в селах и некоторых других случаях, предусмотренных постановлением Кабмина №1336. Мы, к слову, его актуализируем в ближайшее время, но снова таки, не выхолащивая суть.

Друзья, все те, кто пытается убедить вас в несоответствии действительности изложенного выше, - отпетые мошенники. Они зарабатывают конкретные деньги на вас и ваших протестах, продавая эти протесты оппозиции и олигархату. Мы находимся в постоянном диалоге с малым бизнесом об улучшении/упрощении системы РРО, но никогда не будем обсуждать отсрочку или выхолащивание системы. Идея минимальной стоимости покупок, лимитов не применения РРО по обороту, отсрочек по любому поводу - обман и профанация мошенников. Не ведитесь, будьте разумными, устанавливайте РРО и спокойно занимайтесь бизнесом", - дал напутствие предпринимателям Гетманцев.

Напомним, как будут внедряться кассовые аппараты с 1 января 2022 года.

РРО станут обязательными для всех предпринимателей на едином налоге, кроме первой группы (оборот - порядка миллиона гривен в год) - бизнесменов, которые торгуют на рынках или предоставляют бытовые услуги.

Физлица-предприниматели, зарегистрированные на второй, третьей и четвертой группе, обязаны устанавливать РРО. В этом году для них нет требование по кассовым аппаратам, если соблюдается лимит годового дохода (220 минимальных зарплат или 1,32 млн гривен). Но есть исключения. Сейчас кассовый аппарат обязателен для предпринимателей 2-4 групп, которые торгуют технически сложными товарами, требующими гарантийного обслуживания, лекарственными средствами и медизделиями, ювелирными изделиями, а также тех, что предоставляют медицинские услуги.

Но с нового года кассовые аппараты уже не будут привязаны к конкретному виду деятельности - их должны будут установить все. Исключение, возможно, сделают для сельского бизнеса, но это еще не точно. "Пока обсуждается на уровне идеи, в законе не прописана такая норма", - говорит Доротич.

Норма о сельской торговли без кассовых аппаратов есть в постановлении Кабмина №1336. В частности, говорится, что без РРО могут работать розничная торговля, торговля фармпрепаратами, бизнес, предоставляющий бытовые услуги в селах. Само постановление старое - его приняли еще в 2000 году и с тех пор несколько раз вносили правки. По-сути, оно во многом противоречит закону о фискализации. Да и Гетьмнцев анонсировал, что документ будут "актуализировать". Кроме того, послабления для сельского бизнеса не работают в случае с предприятиями, зарегистрированными, к примеру, в райцентре (а многие сельские аптеки - это точки городских сетей).

Отметим, что предоставляя бизнесу отсрочку на год, депутаты в конце 2020 года отменили ряд штрафов за нарушения, связанные с РРО, в частности, за несоответствие наличности в кассе, отсутствие предварительного программирования товаров (кроме подакцизных товаров) или контрольной ленты на программном РРО.

Но оставили штраф за неиспользование РРО и невыдачу чека или, к примеру, проведение через кассу неполной суммы.

"В случае установления в ходе проверки факта проведения расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг), непроведения расчетных операций через РРО, невыдачи соответствующего расчетного документа, следующие штрафы:

100% стоимости проданных товаров за нарушение, совершенное впервые





150% стоимости товаров (работ, услуг) - за каждое последующее нарушение", - говорится в разъяснениях, которые Данил Гетманцев дал общественной организации SAVEФОП.

До 1 января по этим нарушениям действуют штрафы в размере от 10% до 50% стоимости проданных с нарушениями товаров. То есть штрафы с нового года резко увеличиваются.

Важное нововведение - отмена обязанности предварительного программирования товаров в РРО (его отменили с сентября 2021 года). Речь шла о достаточно сложной процедуре программирования с указанием размера налога по товару. Это требование было одной из причин, почему ФОПы так отчаянно сопротивлялись внедрению кассовых аппаратов.

Что касается самих кассовых аппаратов, то их можно устанавливать либо как отдельное оборудование, так и в качестве программного РРО - когда программа просто устанавливается на смартфон или планшет. В отличие от обычного кассового аппарата, программное РРО формально является бесплатным. Но нужен как минимум гаджет, на который его можно установить, а это тоже деньги.

Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривен в год. В эту сумму входит покупка оборудования, его обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников и др.

"Подорожание товаров и закрытие бизнеса"

Как видно, первоначальные требования по кассовым аппаратам немного смягчили (в частности, убрали программирование и ряд штрафов). Но предприниматели все равно резко критикуют всеобщую фискализацию.

"Для некоторых предприятий фискализация уже обязательна. Посмотрите, что творится в селах, там же уже невозможно лекарства или кипятильник купить - нужно в райцентр ехать. Многие аптеки и мелкие торговые лавки попросту закрылись, а еще больше - на грани закрытия", - говорит Доротич.

По его словам, обязательные РРО ударят в первую очередь по бизнесу в небольших населенных пунктах.

Обороты там небольшие, поэтому "лишние" 100 тысяч гривен в год на кассовые аппараты заставят предпринимателей повысить цены на свои товары и услуги на 10-20%. Понятно, что в таких условиях они станут неконкурентными, многие будут вынуждены попросту закрыться. В итоге потребителям, чтобы что-то купить, нужно будет ехать в другой город, идти в большой торговый центр. Понятно, что крупный бизнес в этом заинтересован, а что делать мелкому? Разве что ехать на заработки в Польшу. Отсрочка фискализации тут не поможет. Разве что еще год бизнес сможет протянуть. Но предприниматели, зная, что все равно придется закрыться, не будут вкладывать средства в развитие, качество товара и услуг. Станут просто "дорабатывать". Нужно отменить требование по РРО для мелкого бизнеса, оставить чеки разве что для крупных и дорогих покупок", — считает Доротич.

Также предприниматели опасаются, что одновременно с внедрением РРО откроется "ящик Пандоры" по налоговым проверкам. Фискалы смогут более активно проверять мелкий бизнес, и, как уверены ФОПы "всегда найдут нарушения".

Они боятся, что немалые суммы придется тратить, чтобы "откупиться" от налоговиков.

"В теории схема с программным РРО, которое будет работать на смартфоне и обойдется предпринимателю недорого, звучит неплохо. Но мы же понимаем, что на практике она может дать сбой. Электронные сервисы у нас работают плохо, бизнес помучается, и все равно будет вынужден тратиться на дорогие кассовые аппараты. Но это - не главное. Почему ФОПы так боятся кассовых аппаратов? Потому что они позволят налоговикам контролировать реальные обороты бизнеса. А они могут оказаться намного выше заявленных по группам для единого налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для оптимизации бизнеса уже станет сложнее", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но, по его словам, предприниматели, которые работают "по-белому" могут в один момент стать неконкурентными на фоне теневых коллег.

"Чтобы массовая фискализация сработала, нужно вывести весь бизнес из тени. Пока же предпринимателю выгоднее работать вообще нелегально и ничего не платить государству, чем торговать через кассу. Поэтому не исключено, что часть бизнеса, особенно в небольших городах, уйдет в тень - станут просто платить налоговикам и правоохранителям за "крышу", - подытожил Пендзин.