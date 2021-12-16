На заседании 16 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3739, предусматривающий льготы для отечественного машиностроения. За проголосовали 323 парламентария.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Рады.

Полное название закона - "О публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Но он также известен как законопроект о локализации.

Авторы проекта считают, что он увеличит долю украинских товаров в общей массе госзакупок, поскольку те будут иметь преимущество на тендерах.

Документ временно, с 2022 года и сроком на 10 лет, устанавливает определенные особенности закупок, если стоимость предмета закупки равна или превышает 200 тысяч гривен. Согласно ему, заказчик делает закупку товаров, исключительно если их степень локализации производства равна или превышает:

в 2022 году – 10 процентов;

в 2023 году – 15 процентов;

в 2024 году – 20 процентов;

в 2025 году – 25 процентов;

в 2026 году – 30 процентов;

в 2027 году – 35 процентов;

с 2028 года до дня завершения 10-летнего срока действия этого пункта – 40 процентов.

Эти нормы применяются к следующим товарам: дизель-генераторные установки, турбогенераторные установки, трансформаторы, электрические конденсаторы, автомобили скорой помощи, городские и туристические автобусы, мототранспортные грузовые средства, автоцистерны, самосвалы, фургоны и некоторые другие.

Евросоюз этот законопроект раскритиковал за то, что он нарушает принципы ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС. Из-за него Брюссель даже угрожал заморозить кредитную линию Киеву. Но в итоге стороны достигли компромисса, согласно которому требование локализации не будет распространяться на компании из стран - участников соглашения ВТО о публичных закупках, в частности ЕС и США.

При этом для публичных закупок продукции машиностроения из Китая, Беларуси и Турции, которые не подписали соглашение, принцип локализации начнет работать.

Незадолго до принятия закона Владимир Зеленский обвинил Европу в циничной защите своих рынков.

Ранее "Страна" писала, что украинская власть фактически отказывается от введения закона о локализации производства, то есть от поддержки отечественного производителя.