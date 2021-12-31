В Хмельником поддержали размещение баннера, который появился на здании Тернопольского облсовета, и решили использовать аналогичную идею с размещением изображения идейного и духовного лидера украинских националистов на торговом центре "Детский мир".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Баннер со Степаном Бандерой в Хмельницком сопровождается подписью из популярной среди украинских школьников-тиктокеров песни-кричалки "Мы за Украину будем воевать".

Но в отличие от Тернополя, в Хмельницком для его размещения выбрали не здание облсовета, а фасад торгового центра.

Появление таких баннеров не случайность, завтра - 113-я годовщина со дня рождения Бандеры.

Напомним, что 22 декабря в Тернополе забросали яйцами памятник Бандере, который на прошлой неделе облили краской.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что в Тернополе по улице Соломии Крушельницкой вчера, 14 декабря, полицейские обнаружили, что неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. На место происшествия выехали правоохранительные органы.

Также мы писали, что на сайте президента Украины в разделе электронных петиций появился оригинальный призыв, автор которого просит Владимира Зеленского переименовать турецкие беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".