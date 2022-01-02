Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин резко отреагировал на марш в честь 113-го дня рождения Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве, заявив, что данное мероприятие свидетельствует о "возрождении национализма в Европе и требует вмешательства со стороны в виде конкретных санкций".

Об этом Володин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 января.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - заявил Володин.

Спикер Госдумы РФ написал, что факельное шествие и сам факт наличия в Украине подобных взглядов должно быть осуждено и со стороны европейских стран.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", – добавил Володин.

Ранее "Страна" сообщала, что шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет, в субботу, 1 января, прошло не только в Киеве. Националисты устроили 56 массовых мероприятий в честь своего кумира в 20 регионах страны.

Также мы писали, что участник шествия в честь Бандеры в столице принес плакат с требованием провести "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".

На такой поступок резко отреагировало посольство Израиля, которое осудило марш в честь Степана Бандеры и потребовало расследовать антисемитские проявления.