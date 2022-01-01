По данным правоохранителей, шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет, в субботу прошло не только в Киеве. Националисты устроили 56 массовых мероприятий в честь своего кумира в 20 регионах страны.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

По данным полиции, все без малого шесть десятков мероприятий 113-летия со дня рождения Бандеры прошли без нарушений. А участие в них приняли около 3,5 тысяч граждан.

Публичный порядок на них охраняли и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В полиции добавили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивают публичный порядок во время праздничных мероприятий.

Правоохранители следили за соблюдением порядке во время празднования дня рождения Бандеры. Источник: Нацполиция Украины

Напомним, что в Киеве из-за проведения факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры полностью перекрывали движение транспорта по улице Владимирской до пересечения с бульваром Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что участник шествия в честь Бандеры в столице принес плакат с требованием провести "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".

Также мы писали, что на это отреагировали иностранные дипломаты: посольство Израиля осудило марш в честь Степана Бандеры и потребовало расследовать антисемитские проявления.