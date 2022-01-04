Украина работает над установлением безвизового режима с Соединенными Штатами Америки, но для этого страна должна соответствовать ряду критериев. Одним из препятствий является то, что многие наши соотечественники остаются в США нелегально.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода".

Маркарова призналась, что когда ехала в США, то приблизиться к безвизовому режиму между Украиной и США было ее целью. Однако для получения безвизового режима страна должна соответствовать ряду критериев.

"Это касается как вопросов в середине страны, защиты границ, обмена информации между нашими странами, как быстро мы сообщаем про наши потерянные или украденные паспорта - есть такой ряд конкретных вопросов. И есть, конечно, критерии, которые касаются процента отказов по туристическим визам и как часто граждане, которые едут по туристическим визам, остаются нелегально в стране. Над этими показателями нам надо работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - сказала посол.

Также она рассказала, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решить этот вопрос.

Маркарова о безвизе - с 28:00

Напомним, Украина и Сейшельские острова оформили взаимный безвиз.

Также сообщалось, что прошлой осенью глава МИД Украины заявил, что вопрос о безвизовом режиме Украины с США в ближайшее время решить невозможно.