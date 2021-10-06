На заседании 6 октября Кабинет министров разрешил иностранным студентам оформлять долгосрочные визы для въезда в Украину на основании электронного приглашения на учебу.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Как видно из документа, Кабмин упростил порядок оформления въездных украинских виз для иностранных студентов по инициативе Министерства иностранных дел.

Упрощенный порядок предусматривает, что украинские посольства и консульства за рубежом будут выдавать студентам визы на основании электронных приглашений на учебу.

Новая процедура станет возможной в рамках утвержденного правительством экспериментального проекта об организации набора в вузы и обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства с использованием Единой межведомственной информационной системы набора иностранных абитуриентов в вузы.

Упрощенный порядок оформления виз для иностранных студентов вступит в силу после завершения внедрения межведомственной системы.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров на заседании также внес изменения в учебные программы для водителей. Теперь в автошколах станут учить по-новому, по примеру Европы.

Также правительство утвердило законопроекты о новых правилах выезда детей за границу.