В среду, 6 октября, Кабинет министров Украины на своем заседании внес изменения в учебные программы для водителей. Теперь в автошколах станут учить по-новому, по примеру Европы.

В теоретическую часть добавят такие предметы как этика водителя транспортного средства, медицинское обеспечение. Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. При этом автошкола может менять до 20% тем по собственному усмотрению.

Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день.

По итогу выпускники должны будут знать: правила дорожного движения (ПДД), особенности посадки и высадки пассажиров, требования к документам, основы предоставления медицинской помощи и другое.

Ранее мы рассказывали, что украинцам разрешили учиться в автошколах и получать права дистанционно. Это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Также сообщали, что в МВД захотели лишать прав украинских водителей-нарушителей и отправлять в автошколу на пересдачу. В частности, если накапливаются штрафы - например, 10 или 15 за месяц, - такого водителя могут лишить прав и отправить повторно сдавать экзамен.