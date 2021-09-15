В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому учиться в автошколах и получать права можно будет дистанционно.

В пояснительной записке указано, что нововведение принимается в рамках борьбы с распространением коронавируса, новая волна которого как раз накрывает Украину. Дистанционно можно будет получить или поменять также права - их предлагают заказывать через электронные кабинеты водителя в базе МВД и рассылать почтой или курьерами.

Но это не единственная новация. В новом постановлении также прописали возможность увеличения платы за услуги сервисных центров МВД (через них, напомним, идет постановка авто на учет, перерегистрация и др). Теперь цены будут формироваться на "рыночном" уровне, так как сегодня они, как говорится в пояснительной записке, "убыточные".

Ежегодно затраты на предоставление услуг растут, а методика формирования платы не пересматривалась с 2012 года, - утверждается в пояснительной записке. В целом сумма затрат на услуги за это время увеличилась более чем на 300%, поэтому то, что платят клиенты сервисных центров на 80% не покрывает даже затрат.

По новой формуле в тарифе будут учитывать себестоимость, спрос на услугу и "компенсации" для государства. То есть, государство будет зарабатывать на украинцах.

В пояснительной записке дан расчет по услуге постановки авто на учет. Сегодня ее стоимость для людей - 152,63 гривен, тогда как только себестоимость 200 гривен. С учетом того, что в год проводится более 1,7 млн перерегистраций авто, сервисные центры тратят 344 млн гривен, а получают только 262,5 млн.

Напомним, в приложении "Диея" появится возможность растаможки автомобилей. Ей можно будет пользоваться уже со 2 декабря.

Также сообщалось, что функцию оплаты автоштрафов с 50% скидкой добавили еще и в Monobank.