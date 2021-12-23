Кабинет министров на заседании 23 декабря продолжил расширять список государств, с которыми подписываются соглашения о взаимной отмене визовых требований. На этот раз претендентом на безвизовый режим стали Сейшельские острова.

Согласно одностороннему решению Сейшел, граждане Украины уже сейчас могут ездить на острова в краткосрочные поездки до 90 дней без оформления виз.

Но вот граждане Сейшел, въезжая в Украину, обязаны оформлять электронные визы. Теперь это требование снимается: граждане обеих стран могут ездить без виз на 90 дней пребывания в течение 180 дней в году.

Между тем в сентябре в Европейском союзе заговорили об отмене безвизового режима для Украины. Несколько стран сообщества (в первую очередь Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвиз для Украины, а также Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, так как граждане этих стран пользуются режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС, и массово подают ходатайства об убежище.

А летом президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время телефонного разговора договорились заключить соглашение о безвизе между странами.