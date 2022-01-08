В Госдепе США заявили, что в ходе предстоящих переговоров с Россией в Женеве будут обсуждаться двусторонние вопросы безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

"В понедельник мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения и опасения, на которых они основаны. Мы ответим, мы расскажем о своих опасениях. Надеюсь, это приведет к выявлению нескольких двусторонних вопросов, по которым имеется достаточное количество точек соприкосновения для продолжения дискуссий. Я хочу подчеркнуть, что обсуждения в рамках диалога по стратегической стабильности будут сосредоточены на двусторонних вопросах", - сообщили в Госдепе.

В то же время в Госдепе заявляют, что Соединенные Штаты не откажутся выслушать и те соображения России, которые выходят за рамки двусторонних отношений. Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, американская сторона понимает, что Украина будет одной из тем переговоров в Женеве и Брюсселе.

Напомним, ранее в Госдепе сообщали, что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы.

Кроме того, в МИД РФ рассказали, кто будет представлять Россию и США на переговорах по гарантиям безопасности 10 января.