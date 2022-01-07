Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в котором обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Собеседники обсудили потенциальный ответ Вашингтона и его союзников на наращивание сил Российской Федерации на границе с Украиной.

Кроме того, была затронута тема предстоящих переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности.

Напомним, что Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Украине и на ее границах с главами МИД из восточноевропейских стран-членов НАТО. По словам Блинкена, США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, потому что Госдеп работает над деэскалацией ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп США сообщил о готовности НАТО вести диалог с Россией по Украине.

Также мы писали, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах. Пресс-секретарь Госдепа США Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".