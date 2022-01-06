Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 января позвонил министру иностранных дел Казахстана Мухтару Бескенулы Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Во время беседы он выразил казахскому коллеге поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Неда Прайса.

"Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное и уважающее права урегулирование кризиса. Госсекретарь также поднял тему приоритета содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на агрессию России", - сказано в пресс-релизе Госдепа.

Слова Блинкена прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Все-таки госсекретарь США Блинкен странноватый тип. Позвонил министру Казахстана (где войска сейчас ведут полноценные бои с бунтовщиками в Алматы) и, как сообщается, призвал к "мирному решению конфликта". Поднял Блинкен в разговоре и вопрос территориальной целостности Украины. Тлеуберди, вероятно, все это слушал как речь обитателя другой планеты". - написал канал.

Между тем в Казахстане силовики к вечеру 6 января заявили о полной зачистке площади Республики от преступных группировок. Именно на этой площади в течение последних двух часов шел ожесточенный бой.

Также "Страна" рассказывала, что во время беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков. А ранее было известно только о 12 погибших в Алматы.