В четверг, 6 января, полиция Алматы заявила о "полной зачистке площади Республики от преступных группировок", именно на площади в течение последних двух часов шёл ожесточенный бой.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан в своем Тelegram-канале.

Указано, что на данный момент обстановка на площади спокойная, но все еще продолжается спецоперация в других частях Алматы.

В то же время сообщается, что в городе прекратилось вещание всех телеканалов. Ранее стало известно что в городе мародеры напали на офисы пяти телеканалов ("Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и "КТК" ). Они повредили дорогостоящую аппаратуру и украли видеокамеры.

Напомним, во время столкновений в Казахстане погибли восемнадцать силовиков, при этом тела троих из них нашли с отрубленными головами .В ходе зачисток улиц в Алматы были задержаны две тысячи человек. Сразу после обыска задержанных участников протестной акции отвозят в полицейские участки.

Также сообщалось, что в Алматы практически невозможно проехать из-за костров и бочек на дороге, а еще проезду мешают вооруженные люди в балаклавах.

За ходом событий в Казахстане "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.