Согласно данным на четверг, 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков, ранее было известно только о 12 погибших в Алматы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии", - сказано в сообщении.

Напомним, о погибших силовиках президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал еще 5 января, с тех пор их количество увеличивалось и стало известно о сотнях раненых сотрудников правоохранительных органов.

При этом некоторые силовики были убиты особенно зверским образом - тела троих из них обнаружили с отрезанными головами.

Также сообщалось, что 6 января в Алматы протестующие окружили две больницы и требуют "не лечить ментов". У одной из больниц произошли столкновения протестующих с полицейскими.

Ранее мы писали, что Казахстан обратился в Организацию договора коллективной безопасности с просьбой ввести войска. За развитием событий в стране мы следим в обновляемом материале.