Согласно данным на 5 января в Казахстане, где на фоне охвативших страну акций протеста ввели чрезвычайное положение, во время беспорядков погибли восемь нацгвардейцев и сотрудников полиции и еще сотни получили ранения.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Указано, что во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и военнослужащих Нацгвардии и еще 317 пострадали. Кроме того, пострадали медики.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8.....Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", - сказано в сообщении МВД.

Напомним, 2 января в Казахстане начались акции протеста, которые со временем переросли уже в политические митинги и столкновения с силовиками. "Страна" следит за развитием событий в обновляемом материале.

Также сообщалось, что президент Токаев объявил о погибших силовиках и отставке Назарбаева.