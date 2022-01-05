Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров заявил, что Казахстану нужно обратиться за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - Ред.), чтобы справиться с беспорядками в стране.

Об этом он сказал в эфире канала "Хабар 24".

"Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… когда мы жалеем... конечно, это правильно, как это так, я своего брата должен убивать, я не могу ... давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет", - сказал Аубакиров.

В тоже время, источники, знакомые с ситуацией, в комментарии РИА Новости заявили, что Казахстан пока не запрашивал помощи по линии ОДКБ в связи с массовыми протестами.

Напомним, в Кремле также заявили, что Россия не намерена военным путём вмешиваться в ситуацию в Казахстане.

"Страна" также провела опрос среди граждан Казахстана по поводу того, что они думают о майдане в своей стране и как, по их мнению, будут развиваться события дальше. Многих опрошенных нами казахов напугало стремительное нарастание волны насилия.