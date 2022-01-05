На фоне того, как в Талдыкоргане протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву, который сегодня, 5 января, ушел с поста председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, в России заявили, он собирается покинуть страну для лечения.

Об этом сообщает издание "Эхо Москвы" со ссылкой на источники в МИД России.

Между тем, в своем обращении к жителям республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Нурсултан Назарбаев официально уходит с поста главы Совета безопасности казахского государства. Его пост займет сам глава республики. Кроме того, Токаев добавил, что сейчас на передовой находятся правоохранительные органы, которые сражаются с агрессией протестующих, находящихся под кураторством заговорщиков.

Уточняется, что заговор - это замысел людей, которые приближены к власти. На кого именно намекает Токаев - пока непонятно.

Однако стоит учесть, что это не первое подобное заявление президента Казахстана. Сегодня Жасым-Жомарт Токаев помимо того, что ввел госрегулирование цен на топливо и социально значимые продовольственные товары, также назвал виновных в том, что сейчас происходит в Казахстане. По его словам, "особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".